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TSK'ya dev FETÖ operasyonu!

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TSK'ya dev FETÖ operasyonu!
İstanbul polisi, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik 54 ilde büyük bir operasyon başlattı. Bylock kullandıkları belirlenen 243 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde birçok adrese baskın düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) içerisindeki Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik yeni bir çalışma yaptı. Çalışmalarda, 243 askeri personelin, FETÖ’nün kriptolu yazışma programı Bylock kullandıkları belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı verildi. Terörle Mücadele, Kaçakçılıkla Mücadele, Güvenlik, Organize Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde, belirlenen adreslere, operasyon düzenledi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’nın da aralarında bulunduğu 54 ildeki baskınların devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği belirtildi.

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