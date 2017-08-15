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TÜBİTAK'a FETÖ operasyonu

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TÜBİTAK'a FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ/PYD soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda ’ByLock’ kullanıcısı olduğu belirlenen TÜBİTAK eski çalışanı 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen FETÖ/PDY’ye ilişkin soruşturmalar kapsamında; Ankara merkezli 6 ilde, tamamı ihraç edilen ’ByLock’ kullanıcısı TÜBİTAK eski çalışanı 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin bu sabah itibariyle başladığı bildirildi.

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