TÜBİTAK'ın yazılım kapasitesi ABD'de tescillendi

TÜBİTAK BİLGEM YTE'nin yazılım geliştirme konusundaki başarısı, ABD Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Enstitüsünce, CMMI 5 sertifikasıyla belgelendi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsünün (YTE) yazılım geliştirme konusundaki başarısı, ABD Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Enstitüsünce, CMMI 5 sertifikasıyla belgelendi.

TÜBİTAK yetkililerinden edindiği bilgiye göre, BİLGEM, Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) alanında önemli bir başarıya imza attı.

Amerikan Savunma Bakanlığının talebiyle Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Enstitüsünce 1986 yılında geliştirilen "Entegre Yetenek Olgunluk Modeli" (CMMI), kuruluşların yazılım planlama, geliştirme, yapılandırma süreçlerini değerlendiriyor. Yazılım geliştiren kuruluşların performanslarını iyileştirmek amacıyla tasarlanan CMMI, bu modelle kurumların olgunluk seviyesini ölçüyor.

Değerlendirme, Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Enstitüsünün sertifikalı denetçileri başkanlığında yapılıyor ve kuruluşlara 1'den 5'e kadar derece veriliyor. Dünyada sayılı kurumların sahip olduğu seviye 5, yazılım geliştirme konusunda kuruluşun en üst seviyede olduğunu gösteriyor. ABD'de birçok askeri ve kamu projelerinde yüklenicilerin, CMMI modeline göre derecelendirilmesi ve en az seviye 3 olması gerekiyor.

TÜBİTAK yazılım geliştirmedeki olgunluğunu kanıtladı

Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Enstitüsü, TÜBİTAK'ın yazılım geliştirmedeki olgunluk seviyesini de değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsünün bu alandaki kabiliyetini, 2008 yılında seviye 3, 2014'te yüksek olgunluk derecesi seviye 4, bu ay yapılan son incelemede ise seviye 5 olarak belirledi ve sertifikalandırdı.

BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, bu başarısıyla Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşları arasında, CMMI 5 seviyesine ulaşan ilk ve tek kurum olma özelliğini kazandı. Aynı zamanda dünya genelinde bu seviyeye sahip yaklaşık 500 kurum ve kuruluş arasına girme başarısını da gösterdi.

TÜBİTAK bu kapsamda edindiği bilgi ve tecrübeyle, dijital devlet ekosisteminde ihtiyaç duyulan olgunluk seviyesinde yazılım geliştirilmesinde etkin rol oynamayı hedef edindi.