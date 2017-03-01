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Tudor'a tam destek

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Tudor'a tam destek
Galatsaray'da Beşiktaş yenilgisi büyük hayal kırıklığı yaratsa da, yönetimin Teknik Direktör İgor Tudor'a güveni tam.

Galatasaraylı yöneticiler Rize'de berabere kalan, derbiyi kaybeden ve henüz maç kazanamayan Hırvat teknik adamın takıma getirdiği hava ve değişimden yine de memnun.

"SELÇUK VE SNEİJDER GİBİ İSİMLERİ OYUNDAN ÇIKARMASI BİLE ÖNEMLİ VE DOĞRU HAMLELER"

Galatasaraylı Yöneticiler Tudor'un Beşiktaş maçının ikinci yarısında Selçuk ve Sneijder gibi isimleri oyundan çıkarmasının bile önemli ve doğru hamleler olduğunu belirterek, "Bu 2 yıldızı değil Riekerink, kolay kolay hiçbir teknik adam oyundan alamazdı. Koşmayan mücadele etmeyen oyuncunun artık bu takımda yeri olmamamalı. Hocamıza güveniyoruz" mesajını verdiler.

Sarı Kırmızılı yönetim bugün yaptığı toplantıda da sorunun Tudor'dan değil futbolculardan kaynaklandığını ve takımın yaşlandığını kabul ettiler. Galatasaray Yönetimi gelecek sezon futbol takımını genç ve enerjik bir yapıya dönüştürmek için Tudor'a her türlü desteği vermek için de görüş birliğine vardı.

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