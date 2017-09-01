Tudor'dan Asamoah açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Idor Tudor, Asamoah'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Tudor, yapılan 8 transferin adrından Galatasaray takımının, futboldaki her taktiği oynayabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Hırvat teknik adam takımın omurgasını sıralayıp, Muslera, Maicon, Fernando ve Gomes hariç her futbolcunun farklı kapasitelerde oynayabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Tudor, birçok mevkiide oynayabilme özelliğine sahip üst düzey oyuncuların alındığına işaret ederken istediği son isimle birlikte hayal ettiği Galatasaray’ın oluşacağını belirtti.

Manchester City’den kiralanan Jason Denayer’e övgüler yağdıran Hırvat çalıştırıcı, “Denayer’in gelmesi ile üçlü defans sistemi ile her taktiği oynayabiliriz. Atletik, hava hakimiyeti olan, topu iyi kullanan bir oyuncu… Denayer’i stoperin yanı sıra takımdaki duruma göre ön libero ve sağ bek olarak da kullanabiliriz” ifadelerini kullandı.

Hayalindeki takım için tek eksiğin, sol bek, sol açık ve orta sahada oynayabilen Asamoah olduğunu belirten Tudor şöyle devam etti: “Asamoah’ı da aldıktan sonra futbolda kaç taktik varsa uygulayabiliriz. 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3, 4-1-4-1… Aklınıza ne geliyorsa. Takımda birçok joker özelliği olan futbolcuya sahip olduk. Çok fonksiyonel takım kurduk. Maç içinde de taktik değiştirebiliriz. Asamoah da sol bekte, sol önde, orta sahada oynar. Bu takıma hemen adapte olacak, pas yüzdesi güçlü, atletik, dinamik oyunda etkili bir oyuncu.”