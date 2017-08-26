Tudor'dan 'Aykut Kocaman' açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Sivasspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Meslektaşı Aykut Kocaman'a sahip çıkan Tudor, "Kocaman kötü başladı fakat kaliteli bir teknik direktör" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın Sivasspor’u 3-0 mağlup ettiği ve 2009-2010 sezonundan sonra ilk kez üçte üç yaptığı karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Igor Tudor açıklamalarda bulundu. Tudor, “Çok mutluyuz. Çok iyi oynadık. Tehlikeler yarattık. İyi, organize olmuş ve sağlam bir savunma yapısı olan bir Sivasspor’a karşı 3 gol attık. Herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Motivasyonlarının düşmemesi gerektiğinin altını çizen Tudor, “Diğer taraftan Sivas da dersine iyi çalışmış. Ve her rakibe karşı artık bizim için böyle olacak. Daha fazla çalışacaklar. Bunun yanında çok iyi yaptığımız şeyler vardı. Bunları geliştirmemiz ve olumlu yönlerimizi de korumamız lazım” ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı futbolcular, yıldız futbolcu Bafetimbi Gomis'e yapılan ırkçı saldırıyı protesto etmek için Gomis maskelerini taktı.Tolga Ciğerci’nin muhteşem performansına da değinen Tudor şöyle konuştu: “Kariyerimde çalıştığım en profesyonel isimlerden biri. Geçen seneyle arasında oldukça büyük bir fark var. Tolga bu sezon farklı bir mevkide oynuyor ve bizim için geçişlerde çok etkili bir oyuncu ve savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçişlerde mücadele eden oyuncu. Kendisine Milli Takım’da başarılar diliyorum.”

“AYKUT KOCAMAN İYİ BİR HOCA”

Hırvat çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi’nden elenilmesi sonrası kendisi gibi soruları yanıtlamak yerine basın toplantısından ayrılan Aykut Kocaman hakkındaki soru üzerine, sarı-lacivertli teknik adama destek verdi.

“Büyük ihtimalle şu anda basın mensupları Aykut Kocaman’ı linç ediyordur.” ifadesini kullanan Tudor, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Atiker Konyaspor’un başında olduğu dönemde göklere çıkarılıyordu. Ben Aykut Kocaman’ın çok iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Sadece kötü bir başlangıç yaptı. Benim hikayem de çok basit. Geçen sezondan bu sezona 10 oyuncu değişikliği yaşadık. Türkiye’de düşünceler çok çabuk değişiyor. Yoksa ben aynı hocayım. Bu durum alınan sonuçlardan kaynaklanıyor. Sonuçlara göre yorum yapılıyor. Ben ise olaylara sonuç odaklı bakmıyorum.”

Ayrıca, milli maçlar nedeniyle lige verilen araya değinen Tudor, bu durumdan hoşlanmadığını vurgulayarak, “İyi bir periyot içindeydik, iyi bir çıkış yakalamıştık. Milli maç arası olmasaydı daha iyi olurdu. Genel olarak da bu duruma bakışım iyi değil. Bazı oyuncular milli takımlara gidiyor, bazıları ise bu arada maç yapmıyor. Sakatlıklar yaşanabiliyor. Ara sonrası ilk maç problemli olabiliyor. Sonuçta ne olacağına bakacağız.” değerlendirmesinde bulundu.