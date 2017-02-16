Tudor'u Aziz Yıldırım alsa ülke yanıyordu!

NTV Spor'da günün öne çıkan haberlerini değerlendiren Mehmet Demirkol, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni hocası Igor Tudor'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni hocası Tudor'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu...



Emenike çıkar bu akşam çok acaip oynar ama biz onun halen çıkıp oynamasını bekliyoruz. Kontratak yapabileceğin bir takım değil Krasnodar. Fenerbahçe gibi oynayan bir takım. Orta sahayı kalabalık tutup hızlı gitmek isteyen, Fenerbahçe’nin yaptığını yapmak isteyen bir takım. Mantalitesi bu Krasnodar’ın.



Lens, Sow bağlantısını tamamlayacak bir oyuncuya ihtiyaç var. Fernandao denendi, istenen seviyede değil. Sow’u oraya çekti, istediğini alamadı Advocaat. Denedi de denedi. Fenerbahçe’yi şampiyonluk yarışının içinde tutan, Fenerbahçe’yi UEFA Avrupa Ligi’nde tutan Van Persie. Ama o da İstanbul’da bırakıldı.



Advocaat’ın onu kullanma mecburiyeti var. Lig bitti daha ne çalıştıracaksın adamı. Van Persie’nin oynaması lazım. Oynamıyorsa da onsuz plan yapacaklardı. Adam oynuyorsa, devam etsin. En önemli dönemeçte bu adamı hala kullanacak pozisyonda değilsen, o zaman Van Persie’siz oynaman lazım.



İnsanın Van Persie diye bir sorunu olamaz. O zaman kes at. Van Persie’siz olmuyor bu takım. İki hafta önce transfer dönemi bitti. Madem böyle olacaktı o zaman birisi bulunsaydı. Fenerbahçe, Van Persie’siz şampiyon olabilir mi? Olamaz. Lig macerasında Van Persie varken vardın, o yokken sendeledin. Emenike’den beklenti geldiği günden beri hep aynı da Emenike ne düşünüyor, ne yapıyor o önemli.



Van Persie gibi bir oyuncu neden kesilir, bilmiyorum. Belki de Advocaat haklıdır, belki bir doğru plan yapmıştır. Önemli maç çünkü. Bu turu hep beraber geçsek fena mı? Seçeneğin varsa oynatma. Ama seçeneğin yok. Pereira, Van Persie’yi oynatmadığı için gitti. Ana sebebi buydu. Ne günahı vardı peki?



Beşiktaş bu akşam mücadeleli bir maça çıkacak. Ama koşu olmaz. Dirençli bir orta saha lazım. Babel’in bu tempoya ayak uydurması lazım. Geldiği günden beri tembelliği var. Osmanlıspor’dan umutluyum bu gece. Değişik bir takım. Neler yapabileceklerini de gösterdiler. Villarreal’i elediler.



Igor Tudor’un Galatasaray’a gidişi tartışılıyor. Tudor'un tercihini anlıyorum.Galatasaray seni çağırdığında “Hayır” demek zordur. Bazısı der, bazısı demez. Bana öyle bir teklif gelse “Sene sonunda görüşelim” derim. Empati yapıyorum ama ben öyle derim. Tudor'un transferi ile ilgili olarak ahlâk tartışmalarını doğru bulmuyorum. Aziz Yıldırım Tudor harekatını yapsa, bu ülke yanıyordu şu an.



Bir teknik direktör ile 150 bin Euro karşılığını veren ayrılır anlaşması yapıyorsan, bazı şeyleri de göze alacaksın. Karabükspor olarak sen bu 150 bin Euro maddesiyle haksızlık yapma hakkını cebine koymuşsun. Bence Tudor'u çok konuşmayacağız, Çünkü Galatasaray ve Karabükspor daha çok konuşuluyor. Liderlik esnekliktir. Tudor bu esnekliği gösterebilirse başarılı olur.