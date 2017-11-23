Tudor'un alternatifi Laurent Blanc

Başakşehir deplasmanındaki son hezimetin ardından Galatasaray'daki geleceği tartışma konusu olan Igor Tudor'un alternatifinin Laurent Blanc olduğu ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılı yönetimin son gerçekleşen toplantısında, Laurent Blanc isminin ön plana çıktığı öğrenildi.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaraylı idarecilerin, başta kulüp başkanı Dursun Özbek olmak üzere, Blanc isminin üzerinde durmasının iki önemli sebebi var. Bunlardan biri, 52 yaşındaki teknik adamın tecrübesi ve kısa sürede elde ettiği başarılar.

" DAHA İYİ MOTİVE EDER"

Laurent Blanc'la ilgili diğer önemli unsur da, Galatasaray kadrosunda Fransızca konuşan oyuncu sayısındaki fazlalık. Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Jason Denayer ve Muslera'nın yedeği olarak transfer edilen 35 yaşındaki kaleci Carrasso, ana dil olarak Fransızcayı kullanıyor. Yöneticiler arasında Blanc'ın bu oyuncularla daha rahat anlaşıp onları daha iyi motive edebileceği görüşü hakim.

MİLLİ TAKIMLA SON SEKİZ

Fransız teknik adam, başarılarla dolu futbolculuk kariyerine, teknik adam olarak da aynı şekilde devam etti. İlk olarak 2007'den 2010'a kadar Bordeaux'yu çalıştıran Blanc, mütevazı kadrosuyla lig şampiyonluğu, lig kupası ve 2 de Fransa Süper Kupası kazanarak müthiş bir başarıya imza attı. 2010 ve 2012 yılları arasında Fransa Milli Takımı'nın başına geçen Blanc, EURO 2012'de ülkesinin İspanya'ya çeyrek finalde elenmesiyle beraber görevinden ayrıldı ve 2013-2014 sezonuyla birlikte PSG'nin teknik direktörlüğüne getirildi.

38 YAŞINA KADAR OYNADI

Yeni takımında kupalara ambargo koyan Blanc, Fransız devine 3 lig şampiyonluğu, 3 lig kupası, 2 Fransa Kupası, 2 de Fransa Süper Kupası zaferi yaşattı. 2016 yazında görevinden ayrılan Blanc, o günden beri boşta. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, önümüzdeki günlerde Fransız hocayla ilk teması kurmaya hazırlandığı öğrenildi. Blanc, oyunculuk döneminde de 38 yaşına kadar stoper olarak devam etmiş, Montpellier, Napoli, Nimes, St.Etienne, Auxerre, Barcelona, Marsilya, İnter ve Manchester United formaları giymişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a, başkan Dursun Özbek tarafından verilen kredinin sadece 1 puanlık olduğu ortaya çıktı! Yeni hoca arayışları için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar'da, cumartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında yaşanması muhtemel bir puan kaybında, Hırvat hocayla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TUDOR'UN KREDİSİ LİMİTLİ

Bu durum, 39 yaşındaki çalıştırıcının üzerinde büyük bir baskı yaratmış durumda. Aslan bu mücadeleyi kayıpsız atlatsa bile, bir sonraki Beşiktaş deplasmanının kaybedilmesi halinde yine Tudor'un ipinin çekileceği belirtiliyor.