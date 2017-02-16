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Tuğrul Türkeş: Başkanlık sistemi akla ziyan bir iş

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Tuğrul Türkeş: Başkanlık sistemi akla ziyan bir iş
Başbakan Yardımcısı Türkeş'in AKP'ye katılmadan önce yaptığı Başkanlık konuşması sosyal medyada gündem oldu.

AKP'ye katılmadan önce MHP'li Oktay Vural ile canlı yayında Anayasa değişikliğini değerlendiren Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in, Başkanlık sistemi için 'akla ziyan bir iş' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Sosyal medyaya bomba gibi düşen görüntüler, kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

İşte Türkeş'in açıklamaları:

Rejim niye değişir? Niye gerek duyulur? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde demokrasi içinde siyasi partiler var mı? Var. Seçimler zamanında yapılabiliyor mu? Vatandaşın istediğiyle partiler iktidara gelip ve partiler iktidardan gidebiliyorsa problem ne? Erdoğan daha fazla güç kullanmak istiyor ve 'bana bir Anayasa kılıfı verin' diyor. Anayasal bir cübbe giymek istiyor.

Onun haricinde niye Başkanlık sistemine ihtiyaç var Allah aşkına? Bir parti halkın desteğini aldığında tek başına iktidara gelemiyor? diyebilir miyiz? 3 dönem üst üste aynı parti iktidara geldi. Ve kendi partileri geldi. Şimdi kendilerini iktidara getiren bu sisteme 'bu rejim işe yaramaz' diyor. Akla ziyan bir iş. Türkiye'nin Başkanlık sistemine ihtiyacı yok. Bu kişisel bir ihtiyaç.

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