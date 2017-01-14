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Tuğrul Türkeş, Ümit Özdağ ve Halaçoğlunu ziyaret etti

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Tuğrul Türkeş, Ümit Özdağ ve Halaçoğlunu ziyaret etti
Eski MHP'li Türkeş'in, anayasa teklifini görüşmeleri sırasında 'hayır'cı vekiller Özdağ ve Halaçoğlu'nu ziyaret ettiği görüldü.

Meclis anayasa teklifi görüşmeleri sırasında MHP’li muhaliflerin bulunduğu arka sıralarda ilginç bir isim görüntülendi.

MHP'den 7 Haziran seçimleri sonrası kurulan geçici hükümete girme teklifini kabul ederek partiden olaylı bir şekilde ihraç edilen daha sonra 1 Kasım seçimlerinden sonra da AKP Ankara Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı olan Tuğrul Türkeş’in MHP Genel Başkan Adayı Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ ve  MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun yanına giderek sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Türkeş’in güldüğü görünen sohbette ne konuşulduğu bilinmiyor.

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