TÜİK enflasyon hesabını değiştiriyor

TÜİK’in düzenlediği basın toplantısında yetkililer tarafından verilen bilgilere göre mevsimsel ürünlerin her ay sepette değişik ağırlıklarla hesaplanması uygulaması yerine ürünlerin yıl boyunca aynı ağırlıkta hesaplanması planlandı.

Örneğin domatesin enflasyon sepetindeki ağırlığı yıl boyunca aynı olacak. Fiyatların ucuzladığı temmuz ayında da ocak ayında da domates enflasyonu aynı ölçüde etkileyecek. Özel TÜFE göstergeleri 2017 ocak ayında revize edilecek.

GIDA AZALDI ENFLASYON ARTTI

Yapılacak yeni hesaba göre enflasyon sepetinde gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı azaltıldı. Tütün ve alkollü içeceklerin ağırlığı artırıldı. Ulaştırmanın enflasyondaki ağırlığı 2 puan arttı.

Daha önce yayımlanan özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden işlenmiş gıda ürünleri enerji, alkollü içecekler, tütün ürünleri ile altın hariç ve enerj, gıda ve alkolsöz içeceekler, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç endeksinin yanı sıra 19 yeni özel kapsamlı endeks de bundan böyle sepette yerini alacak.

2017 yılı için kısım ve bölüm düzeyindeki ağırlıkların hesaplanmasında yeni ulusal hesaplar sistemi kullanılacak.

ŞİMŞEK OLMAZ DEMİŞTİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci geçen aylarda gıdanın ağırlığı azaltılarak enflasyon sepetinde hesabın değiştirileceğini belirtmişti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise böyle bir şey olamayacağını, sepetin anketlerle belirlendiğini ifade etmişti.