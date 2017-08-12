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Tüm seferler durduruldu!

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Tüm seferler durduruldu!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tren yolu inşaatında çalışan sondaj makinesi tren yoluna devrildi. Kazada enerji nakil hatlarının kesilmesi nedeniyle Ankara-İzmit arası tüm tren seferleri durduruldu.

Tren yolu trafiğini kilitleyen olay sabah 07.30 sıralarında İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi mevkiinde devam eden tren yolu inşaat alanında meydana geldi.

Banliyö seferlerini yapacak tren raylarının döşenmesi öncesinde sondaj işlemi yapan iş makinesi bilinmeyen bir nedenle devrildi. Gece saatlerinde biten mesai sonrasında sondaj makinesini tren rayları arasına park eden işçiler, sabah kalktıklarında makinenin devrildiğini gördü. Devrilen sondaj makinesinin tren yolu enerji nakil hatlarını kestiğini fark eden işçiler, durumu yetkililere haber verdi.

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ENERJİ NAKİL HATLARI KESİLİNCE TÜM TREN SEFERLERİ DURDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kopan enerji nakil hatlarında akım olma ihtimaline yönelik güvenlik önlemleri aldı. Daha sonra olay yerindeki görevliler, durumu TCDD yetkililerine haber verdi. Devrilen iş makinesinin iki yönlü tren raylarını kapatması ve enerji nakil hatlarını da kesmesi nedeniyle Ankara-İzmit arası tüm yüksek hızlı ve banliyö tren seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.  Tren yolunda çalışan işçiler ve güvenlik görevlileri kaza alanında beklemeyi sürdürürken devrilen iş makinesinin kaldırılması için çalışmanın başlaması bekleniyor.

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