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Tüm vapur seferleri iptal

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Tüm vapur seferleri iptal
Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve hava koşulları nedeniyle Şehir Hatlları'nın tüm vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

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