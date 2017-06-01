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Tümgeneral Aydoğan Aydın son yolculuğuna uğurlandı

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Tümgeneral Aydoğan Aydın son yolculuğuna uğurlandı
Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni yapıldı.

İkindi namazına müteakip düzenlenen törene, şehidin babası Ahmet  Aydın, annesi Hamide Çolak, eşi Nuray Aydın, oğulları 20 yaşındaki Berkay ile 11 yaşındaki Tuna'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.  

Şehidin cenaze namazı, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından kıldırıldı.

Namazın ardından, şehitler kervanına bir büyük şehidi daha uğurladıklarını belirten Görmez, Tümgeneral Aydoğan Aydın ile diğer şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Şehit Aydın için helallik isteyen Görmez, şehidin yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Şehidin naaşı daha sonra bir süre top arabasında taşındı. Şehidin naaşının taşınması sırasında babası Ahmet Aydın, gözyaşları içinde tabuta dokunarak yürüdü.

Cenaze, daha sonra toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Mezarlığı'na uğurlandı. 

Şırnak'ta dün, Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan AS 532 Cougar tipi helikopter, bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmüş ve 13 asker şehit olmuştu.

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