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Tümgeneral Aydoğan Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Tümgeneral Aydoğan Aydın son yolculuğuna uğurlandı
Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni yapıldı.
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