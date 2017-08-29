Tuna: "AKP'li gevşekler"

Hükümet'e yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna AKP'lilere sert eleştirilerde bulundu. Tuna, "AKP'li gevşeklerin veya sinsilerin yüzünden hiçbir dönemde olmadığı kadar "dindarlıkla" ahlak ayrı düşmüştür" dedi.

"Mesela, arkadaşlar veya bizimkiler söylemişse yanlış da olsa doğrudur demek, hakikate ihanettir" diyen,

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna AKP'lileri çok sert bir dille eleştirdi.

"AKP'li gevşeklerin veya sinsilerin yüzünden hiçbir dönemde olmadığı kadar "dindarlıkla" ahlak ayrı düşmüştür" diyen Tuna, "Bu AKP'li gevşeklerin ne sözlerine ne hallerine güvenmek mümkündür" dedi.

Tuna'nın "AKP'li gevşekler" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Mesela, arkadaşlar veya bizimkiler söylemişse yanlış da olsa doğrudur demek, hakikate ihanettir.

Kıymet ölçümüz bellidir:

Hakikatin hatırı dostun hatırından üstündür.

Mezhep, meşrep, etnisite, kabile asabiyeti uğruna hakikati çarpıtırsanız, çarpılırsınız.

Çarpılırsınız, yani, güvenilmez bir insan olup çıkarsınız.

İdeal olan, "özü sözü bir" olmaktır.

Öz sözden, söz formdan ne kadar ayrılabilir?

Wittgenstein bu konulara az kafa yormamıştır.

Filozofumuza göre bir sözün veya ifadenin içeriğiyle formu ayrı ele alınıp incelenemez.

Neden mi?

Bu farklılık (form farklılığı) kişilerin hayatlarındaki pratikleriyle ayrılamaz haldedir de ondan.

Hatta...

İki kişi sözde aynı şeyi söylediğinde bile aynı şeyi "söylemiş" olmazlar.

Neyse, biz daha fazla o taraflara yelken açmayalım.

"Özü sözü bir olmak" dedik ya, orda biraz duralım.

Zira... AKP'li gevşeklerin veya sinsilerin yüzünden hiçbir dönemde olmadığı kadar "dindarlıkla" ahlak ayrı düşmüştür. (AKP'li olmak, Dumanlı Ekrem'lerin 2002'den 2011'e kadar olduğudur. AK Partili olmak ise AK Parti'yi ruhundan yani Erdoğan'dan kopartmak isteyenlere karşı durmaktır.) Bu AKP'li fırıldakların...

Bu atanamayan Ahmet Hakanlar sürüsünün ortak özelliği güvenilmez oluşlarıdır.

Halbuki...

"Yüce Önder"imize müşrikler bile güvenir, "Sen Muhammed'ül Emin'sin..." derlerdi.

Bu AKP'li gevşeklerin ne sözlerine ne hallerine güvenmek mümkündür.

Malumunuz, insanın yeryüzündeki serüveni, beşer olmaktan insan olmaya tekamüldür.

Bu insanlıktan nasipleri kalmamış fırıldaklar...

Asuman'ın bu pespaye tetikçileri tersine dönmüş ahmaklardır.