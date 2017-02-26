Tunalı, sevenleri ile imza gününde buluşuyor
Ünlü yazar Yağmur Tunalı, bugün Ankara'da okuyucularıyla buluşuyor. Kitaplarını imzalayacak Tunalı'nın etkinliği 14.30'da başlayacak.
Edebiyatçı-şair A.Yağmur Tunalı, imza gününde okuyucularıyla buluşuyor. Ankara'da yapılacak imza günü saat 14.30'da başlayacak.
Adres: Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi. No:2
İşte o duyuru:
Değerli Dostlarımız,
26 Şubat Pazar günü 14.30 da Genel Merkezimizde, yazar A.Yağmur TUNALI beyefendi' nin "Yazmak Güzel Şeydir " konulu sohbetine ve bütün eserlerinin takdim edileceği imza gününe bekliyoruz efendim.
Emine Bağlı
TÜRKKAD Gn.Bşk
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