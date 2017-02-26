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Tunalı, sevenleri ile imza gününde buluşuyor

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Tunalı, sevenleri ile imza gününde buluşuyor
Ünlü yazar Yağmur Tunalı, bugün Ankara'da okuyucularıyla buluşuyor. Kitaplarını imzalayacak Tunalı'nın etkinliği 14.30'da başlayacak.

Edebiyatçı-şair A.Yağmur Tunalı, imza gününde okuyucularıyla buluşuyor. Ankara'da yapılacak imza günü saat 14.30'da başlayacak.

Adres: Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi. No:2

İşte o duyuru:

Değerli Dostlarımız, 

26 Şubat Pazar günü 14.30 da Genel Merkezimizde, yazar A.Yağmur TUNALI beyefendi' nin "Yazmak Güzel Şeydir " konulu sohbetine ve bütün eserlerinin takdim edileceği imza gününe bekliyoruz efendim. 

Emine Bağlı 

TÜRKKAD Gn.Bşk

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