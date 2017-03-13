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Tunalı, şiir ve edebiyatı anlattı

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Tunalı, şiir ve edebiyatı anlattı
Türk televizyonculuğunun duayenlerinden, yapımcı, senarist, şair, TRT Avrasya kanalının kurucusu, çok yönlü kültür adamı A. Yağmur Tunalı, Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği’nin davetlisiydi.

Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği’nin (BAYŞAD) Karesi AVM Toplantı Salonu’nda düzenlediği "Şiir ve Edebiyat Söyleşisi” sohbetinin konuğu A. Yağmur Tunalı’ydı. Tunalı, Cumhuriyet dönemi şairlerinin şiir anlayışları başta olmak üzere mukayeseli bir bakış açısıyla günümüz Türk sanatına değindi. Türkçenin 20. yüzyıl başlarında İngilizceyle birlikte dünyanın iki büyük dilinden biri olduğunu hatırlatan Tunalı kendisini dinleyenleri mest eden bir hitabet ustalığıyla Türkçe kelimelerin vurgu yapısını anlattı.

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Programın sonunda BAYŞAD yönetim kurulu başkanı eğitimci-yazar İrfan Ünsal, Tunalı’ya “Balıkesir Aşı” adlı yöresel yemekler kitabını ve Balıkesir’in tarihî şadırvanının maketini hediye etmiştir. Ressam Mustafa Keser’in hazırladığı “Yağmur Tunalı” yazılı hat levhasını ise üniversite yıllarından sınıf arkadaşı Hanife Demirhan Hanımefendi takdim etmiştir.  Katılım için teşekkür belgesini de Tunalı’nın aile dostu olan Balıkesir vali yardımcısı İsmail Demirhan’ın elinden almıştır.

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