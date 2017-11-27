Tunceli'de 4 terörist öldürüldü

Tunceli'nin Pülümür kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Bölgede terör örgütlerine yönelik operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pülümür kırsalında Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2'si kadın 4 terörist, 4 kalaşnikof, piyade tüfeği ve roketatar silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca bir sığınak içinde 17 kalaşnikof, piyade tüfeği ve binlerce mühimmat tespit edilmiştir."