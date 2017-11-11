Bugünkü YENİÇAĞ »

Tunceli'de el bombası patladı: 2 asker yaralı

»
Tunceli'de el bombası patladı: 2 asker yaralı
Tunceli'de Hasangazi Jandarma Karakolu'nda gece eğitimi sırasında bir el bombasının piminin kaza ile çıkmasının ardından meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı.

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'ndeki Hasangazi Jandarma Karakolu'nda gece eğitimi yapan askerlerden birinin elinde bulunan el bombası, fünyesinin kazayla çekilmesi sonucu patladı. Patlamada, 2 uzman onbaşı yaralandı.

Yaralı askerler, hemen Pülümür Sağlık Ocağı'na kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Milli güreşçi Yasemin Adar'dan tacizciye yumrukMilli güreşçi Yasemin Adar'dan tacizciye yumrukHenri Barkey'e yakalama kararıHenri Barkey'e yakalama kararıTunceli'de el bombası patladı: 2 asker yaralıTunceli'de el bombası patladı: 2 asker yaralıYÖK'ten yeni sınava İmam Hatip ayarıYÖK'ten yeni sınava İmam Hatip ayarıMustafa Tuna'ya Erdoğan'dan ilk talimatMustafa Tuna'ya Erdoğan'dan ilk talimatYeniçağ yazarları gündemi değerlendiriyorYeniçağ yazarları gündemi değerlendiriyorGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 11 11 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 11 11 2017Atatürk ve düşmanlığın kaynağıAtatürk ve düşmanlığın kaynağıTSK: 115 terörist etkisiz hale getirildiTSK: 115 terörist etkisiz hale getirildiRahmet ve minnetle anıyoruz...Rahmet ve minnetle anıyoruz...
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti