Tunceli'de el bombası patladı: 2 asker yaralı
Tunceli'de Hasangazi Jandarma Karakolu'nda gece eğitimi sırasında bir el bombasının piminin kaza ile çıkmasının ardından meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı.
Tunceli'nin Pülümür İlçesi'ndeki Hasangazi Jandarma Karakolu'nda gece eğitimi yapan askerlerden birinin elinde bulunan el bombası, fünyesinin kazayla çekilmesi sonucu patladı. Patlamada, 2 uzman onbaşı yaralandı.
Yaralı askerler, hemen Pülümür Sağlık Ocağı'na kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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