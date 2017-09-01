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Tunceli'de operasyon

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Tunceli'de operasyon
Tunceli merkeze bağlı Uzuntarla Köyü yakınlarında kalabalık bir grup PKK'lı terörist, İHA'larla tespit edilince bölgeye hava harekatı düzenlendi.

Malatya Erhaç Havaalanı'ndan kalkan 2 adet F-16 savaş uçağı, teröristlerin üzerine bomba yağırdı. Savaş uçakları başarılı bir şekilde üsse dönerken, operasyonun ardından yine İHA'larla bölgede yapılan incelemede, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

OPERASYON BAŞLATILDI, YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Hava harekatının ardından bölgeye helikopterlerle Jandarma Özel Harekat timleri indirildi. Gruptaki kaçanÿdiğer teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Operasyon nedeniyle, Tunceli-Erzincan karayolu, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Valilik tarafından ikinci bir emre kadar trafiğe kapatıldı.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Tunceli’nin Nazimiye ilçesi Uzuntarla köyü yakınlarında tespit edilen bir grup PKK ‘lıya hava operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 PKK’lı ölü geçirildi. Bölgede devam eden operasyon ve çatışma nedeniyle Tunceli Erzincan karayolu ikinci bir emre kadar trafiğe kapatıldı” ifadeleri yer aldı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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