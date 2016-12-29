Tunceli'de operasyon, tamamı öldürüldü!

Güvenlik güçlerinin Tunceli'de düzenlediği ve 1 uzman çavuşun şehit olduğu operasyona ilişkin TSK'dan açıklama yapıldı. 2 DHKP-C'linin öldürüldüğü ve örgüte ait silah ve mühimmat ile yaşam malzemeler ele geçirildi.

Tunceli'de güvenlik güçlerinin Nisan ayından bu yana yaptığı operasyonlarla, DHKP-C'nin bu bölgedeki 16 kişilik grubunun tamamının öldürüldüğü açıklandı.







TSK'dan yapılan açıklamada Hozat'ta dün gerçekleştirilen operasyonda 1 uzman çavuşun şehit olduğu hatırlatıldı. Operasyonda 2 DHKP-C'linin öldürüldüğünü duyuran TSK, bu iki teröristin örgütün Tunceli kırsalındaki son üyeleri olduğunu açıkladı.







6 Nisan 2016'dan bu yana düzenlenen operasyonların sıralandığı açıklamada, DHKP-C'nin Tunceli bölgesindeki 16 kişilik grubunda bulunanların tamamının öldürüldüğü söylendi.







Operasyonda pek çok yaşam malzemesi ile birlikte 3 Kalaşnikof Piyade Tüfeği ve çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği açıklandı.





