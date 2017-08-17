Tuncer Kılınç: Ateş topu Türkiye'ye doğru ilerliyor

İran Genelkurmay Başkanı'nın ardından, Rusya Genelkurmay Başkanının da Ankara'yı ziyaret edecek olmasını yorumlayan MGK eski Genel Sekreteri Kılınç, "Bölgedeki gelişmeler çok kritik bir hal aldı. Önüne geçilmezse; ateş topu Türkiye'ye ilerliyor" dedi.

Bünyamin ÖZTÜRK / ANKARA

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Tuncer Kılınç, Türkiye'nin yaşananlardan olumsuz etkilendiğini belirtti. Tuncer Kılınç, şunları kaydetti, "ABD ve Batı'nın bu bölgeyle ilgili politikaları açık. Hedefleri, kendi emellerine göre Irak'tan sonra Suriye'yi de şekillendirmek. PYD/PKK konusunda sonuna kadar haklıyız. Suriye bölündüğünde ve orada sözde Kürdistan kurulduğunda daha sonra Irak'taki bölünmeyle birleştirilecektir. Bu ateş topu, Türkiye'ye yöneliyor. Bütün bu gelişmeler, Türkiye adına sıkıntılı gelişmeler. Bu durumda, Türkiye; ulusal çıkarları için Rusya ve İran ile iş birliği yapmak zorunda."

Irak'ta yaşanan benzer sürecin, şimdi de Suriye'de görüldüğüne işaret eden Tuncer Kılınç, tehlikenin Türkiye'ye doğru yaklaştığını ve bunun önüne geçmek adına bölge ülkeleri ile işbirliği halinde bulunulması gerektiğini savundu.

AKP hükümetinin dış politikada tutarsız olduğunu dile getiren Tuncer Kılınç, bu durumun askerî gelişmeleri de olumsuz etkilediğini söyledi. Tuncer Kılınç, şöyle devam etti,

"Maalesef son dönemde dış politikada tutarlı değiliz. Hükümet yetkilileri, bir yandan Barzani'yi kırmızı halıda karşılıyor, diğer yandan, Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduklarını ifade ediyorlar. Bunun, tutarlı bir yanı yok. Yürütülen dış politika Türkiye'nin ulusal çıkarlarına uygun değil. Dış politikadaki tutarsızlık, askerî sahadaki gelişmeleri de, caydırıcılığı da olumsuz etkiler. Dış politikada tutarlı olmazsanız, yarın, tehlike size döndüğünde yanınızda ülke bulamazsınız. Çünkü sizlerin ne yapmak istediğini kestiremezler. Özellikle Suriye politikasında, o kadar çok zikzaklar çizildi ki, bunun adı ön görmezliktir. "