Tüpraş Saldırısını PKK üstlendi

4 İşçinin hayatını kaybettiği Tüpraş saldırısını PKK'nın taşeron örgütü TAK üstlendi.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı koordinasyonuyla yürütülen patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında, olayın meydana gelişi ve ihmal iddialarının araştırılması için kurulan 5 kişilik uzman heyeti bir rapor hazırlamıştı. Bilirkişi raporunda, gaz biriken tankta işçilerin, kıvılcım çıkaran tel uçlu spiralle çalışmasının patlamaya neden olduğu bilgisine yer verilmişti. Patlamaya dair 5 kişi tutuklanmıştı.

“ANCAK BİLİNMELİDİR Kİ…”

Ancak, PKK’nın yan örgütlerinden TAK yaptığı açıklamayla, Aliağa’da yaşanan patlamayı üstlendi.

TAK sözde internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“11.10.2017 tarihinde TÜPRAŞ İzmir Rafineri’sinde gerçekleşen patlama,eylemi sonucunda gerçekleşmiştir. Bu konuyla ilgili faşist TC temsilcilerinin yapmış olduğu “kaza, gaz sıkışması” biçimindeki açıklamalar gerçekleri çarpıtmak amacıyla yapılmıştır. TC diğer eylemlerimizde olduğu gibi psikolojik özel savaş kapsamında psikolojik özel savaş kapsamında ekonomik olarak verdiğimiz zararları da gizlemeye çalışmaktadır.