Turan coğrafyasına kazınan Türk harsı

Türk dünyasının herhangi bir yöresinde oluşan bir kültür unsuru benimsendikçe / sahiplenildikçe zamanla ülke genelinde yaygınlaşabilmekte, ülke genelinden de coğrafya yakınlığı olan diğer Türk ülkelerine ve Türkçenin konuşulduğu bölge ülkelerine yayılabilmektedir. Bu şekilde ortaya çıkan ve benimsenerek / sahiplenilerek yayılan ortak kültür unsurları Türk kültür dünyasını oluşturur. Değişik lehçe, şive ve ağızları olsa da ortak bir dil (Türkçe), uygulandığı yörelere ve ülkelere göre çeşitlense de ortak özellikler taşıyan töre, gelenek ve görenekler; din ve ahlâk anlayışları; kabuller ve inanışlar; törenler ve davranışlar; üretim ve tüketim biçimleri, sanat ve edebiyat, tarih şuuru ve birlikte yaşama kültürü gibi değerler birliğinden oluşan Türk kültür dünyası, Türk dünyası kültürünü oluşturur. Türk milleti tarafından oluşturulan sözlü kültür ve edebiyat kaynaklı bu ortak kültür, Türk millî kültürünün de temelidir. Başka bir deyişle, Türk kimliğini oluşturan ve Türk milletini şekillendiren asıl unsur da bu ortak kültür, yani Türk dünyası kültürüdür. Türk dünyası kültürü, bugün "Türk Dünyası" olarak adlandırılan Türk ve akraba topluluklarını birbirine yakınlaştıran asıl köprüdür. "Türk Dünyası Kültürü -I-" adlı bu kitap "Destanlar", "Mitolojik Renkler ve Sayılar", "Sözlü Tarih ve Âşık Edebiyatı","Bilmece Kültürü", "Atasözü Kültürü", "Evlenme Kültürü", "Halk Bilimi Çalışmaları" başlıklarını taşıyan yedi bölümden oluşmaktadır. Bayram Durbilmez'in Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarının ortak kültürü konusunda yaptığı akademik araştırmalardan / incelemelerden bir kısmına yer verilen bu kitapta destan, bilmece, atasözleri, alkış, kargış gibi sözlü edebiyat ürünleri ile birlikte halk inanışları, halk hekimliği, mitolojik sayılar, mitolojik renkler, evlenme kültürü ve halk bilimi çalışmaları ele alınmaktadır. Kitabın Türk halk bilimi alanında uzmanlaşanlara, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine ve Türk dünyası kültürüne ilgi duyan herkese yeni ufuklar açacak kitaptaki bazı konu başlıkları şöyle:





*Manas Destanı'nda Türk Kültürü Unsurları *At ve Atçılık *Din ve Din İle İlgili Törenler *Doğum İle İlgili İnançlar *Ad Verme *Ölüm İle İlgili İnançlar *Hızır Kültü *Kutlu Sayılan Sayılar *Kırk Motifi *Atasözü ve Deyimler *Düğün, Eğlence ve Tarışma Kültürü *Halk Hekimliği *Hakas Yiğitlik Destanlarından Huban Arığ'da Mitolojik Bir Sayı: Dokuz *Batı Trakya Türk Halk Kültüründe Mitolojik Renkler *Türk Kültüründe Renk Simgeciliği *Nahçıvan Türk Halk İnanşılarında Mitolojik Sayılar *Kazakistan'da Bilmece (Jumbak) Sorma Geleneği *Geleneği Yaşatanlar: Bilmece Soranlar ve Çözenler *Geleneğin Yaşatıldığı Mekânlar *Dîvânu Lügâti't-Türk'te Geçen Ortak Atasözleri *Türk Dünyasında ve Akraba Topluluklarda Söylenen Ortak Atasözleri *Türk Dünyası Aile Bireyleri ve Nesiller Arasında Hoşgörü *Evlenme Kültürü *Çeyiz Hazırlama *Ev Temizleme ve Süsleme *Kız İsteme,Söz Kesme ve Başlık Parası, Nişanlı Görme, Nikâh, Güvey Hamamı/Gelin Hamamı, Düğün Ziyafetleri *Gelin - Kaynana İlişkisi *Hayatın Dönüm Noktalarıyla İlgili Gelenek ve Görenekler *Bayramlar, Törenler, Kutlamalar *Halk Sanatları ve Zanaatları *Beslenme, Kiler (Halk Mutfağı) *Başka Milletlerin Ürünleriyle Karşılaştırma

Ötüken Neşriyat Tel:(0212) 251 03 50

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Çok tanıdık bir Babıali öyküsü

Babıali'nin deneyimli ustalarından Ünal Sakman meslek hayatında şahit olduklarından yola çıkarak kaleme aldığı yeni kitabı "Kral Kapanı" ile basın dünyamızın sayfalarını okurlara açıyor. Sakman "Tamamı Babıali'de geçen tek roman" diye vurguladığı kitabı hakkında şu açıklamayı yapıyor: "Bu roman altmış yılı aşkın bir yokuş macerasının tortularından süzülen birkaç damladır. Benzer olaylar ülkemizde sık sık yaşanmakta, benzer kişiler sık sık boy göstermektedir. Bu yüzden anlatılanlar gerçek kişiler değil, anonim hayali insanlardır. Yüzyıllık basın hayatımız daha nice böyle olaylarla doludur. Bunlar artık gün ışığına çıkmak için yazarlarını beklemektedir"

Fırat Kızıltuğ ise "Kral Kapanı"nı şu sözlerle değerlendiriyor: "Romanda, Anadolu'dan gelmiş, çeşitli olaylardan istifade ederek zenginleşmiş bir taşra çocuğunun hayatı işlenmiştir. Bu taşra çocuğu, siyasî olayları, başarıyla lehine çevirmiştir. Kanunlardaki boşluklarla, ekalliyetlerin sömürüsünden istifade etmiş, günün adamı olmuş, resmî kanallara ustalıkla nüfuz etmiş, mal-mülk ve külliyetli para sahibi olmuştur.... Romanı okurken ara veremedim. Akıcı bir üslûp, Babıali'nin meşhur kalemlerinin Türkçesiyle rahat anlaşılan, uydurukçaya yer vermeyen - yarı dökümanter - bir roman ortaya çıkmış.



Akıl Fikir Yayınları Tel:(0212) 514 77 77

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HAFTANIN KİTABI

Teslim olmayın

Daha önce yayınlanan "Subliminal İşgal" kitabıyla bilinçaltımızı ele geçiren mesajlara dikkat çeken Sefer Darıcı yeni çalışması "Psikolojik Virüs" ile zihnimizi işgal eden virüsleri gündeme taşıyor: Kitap sizlere farkında olmadan enjekte edilen bir zehri anlatıyor. Kapitalizmin vitrini olan reklamcılık ile kalbi pazarlamanın en önemli argümanlarından birini örnekleriyle deşifre ediyor. Görülmeyenin ardında yatan ticari hesapları, duyulmayanın ardında yatan reyting kaygılarını, hissedilmeyen sinsi teknikleri gün yüzüne çıkarıyor. Bireyden topluma, gerçekliğin farklı şekillerde bilinçaltında nasıl inşa edildiğini, ikna mühendisliğinin çirkin yüzünü sizlere gösteriyor.

Virüsü tanımak, bize nasıl etki ettiğini bilmek onunla mücadele etmenin birincil şartıdır. Bilir ve tanırsak başta çocuklarımızı, kendimizi ve içinde yaşadığımız toplumu nasıl koruyacağımızın cevabını daha net verebilir ve mücadele edebiliriz

Destek Yayınları Tel:(0212) 252 22 42