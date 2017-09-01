Turancılık korkusu

"Türk" desen suç, "Turan" desen suç, "Kızılelma" desen suç...

Üç mefhumu birbirinden ayıramazsınız. "Turan"ı bir kanara ittiğinizde, istemesiniz de "Türk"e tavır almış olursunuz. "Kızılelma da nereden çıktı!" derseniz, bilerek veya bilmeyerek yine kastınız Türk'edir.

Şuuraltı temizlenmeli... Komünizm çöktü. Eskiden komünist idealler için Turan'a ve Kızılelma'ya karşıydılar; Ruslar tedirgin olmasın, isterlerdi. Çünkü Türklerin ata yurdu Rus işgalindeydi. Türk'e sahip çıkmak Sovyet dayanışmasına, Çin dayanışmasına, Balkan ülkelerinde Moskova uydusu devletlerle iş birliğine tavır almak anlamına gelirdi. 1980'lerin sonunda komünist yönetiminden vazgeçildi. "Esir Türkler" kendiliğinden istiklâllerine kavuştular. Çin'de hâlâ sıkıntı devam ediyor. Balkanlarda ara ara Türk'e tavır alınsa da, insanlar hür. Irak ve Suriye'de Türk unsurların gözü-kulağı Ankara'da... Başka kapıları yok!

Turan ne ola ki karşılar ve Kızılelma asıl neyi ifade eder ki, birden hotlayıveriyorlar?!

Bir gazeteci, "taraf"ındakilerin sesi olmuş: "Şimdi birden 1071'e, Selçuk'a, Alpaslan'a, Malazgirt'e dönüyoruz... / Ve Malazgirt Savaşı'nın yıldönümünde birden, 'Kızılelma bayrağını' göndere çekiyoruz... / Türkiye'nin epeydir unuttuğu, 1940'ların tabutluklarında bıraktığı Turan idealinin meşalesini tekrar yakıyoruz..." diyor.

Gazetecinin devamında yazdığı şu cümlelere, kusura bakmasın, "Sapla samanı karıştırmış." denmez de ne denir:

"- TURANCI yerel millileşmeyi, ben küreselleşmeyi... // - TURANCI korkutarak, bileğini bükerek, topuyla tüfeğiyle başkalarının topraklarını fethetmeyi, bense yumuşak güçle, kültürle, ekonomisiyle, hem pazarları, hem gönülleri fethetmeyi... / - TURANCI başka ülkelerin topraklarında askeri üsler kurmayı, bense fabrikalar, şirketler kurmayı... // - TURANCI tarihe gömülmüş bir 'Megali İdea'yı, sonu felaketle bitecek bir ihtirası, bense kendi topraklarımızda, güçlü, barışmış, barışçı, komşularına saygılı, mutlu bir ülkeyi... / Hayal ediyorum." (Ertuğrul Özkök, "'Ümmet' Kızılelması çöktü umut 'millet' Kızılelması", Hürriyet, 29 Ağustos 2017).

Tecrübeli gazeteci, yazısında, "Turancı" diye Enver Paşa'ya da vuruyor. Enver Paşa hakkında çok kitap çıktı. Biz de "Enver Paşa ve Dönemi"ni yayınladık (Kariyer Yayınları). Dönem incelendiğinde görüyoruz ki, hiç kimse yalın kılıç yürümemiş. Bir ideal ortaya koymuşlar, bu ideal, imparatorluğun cesameti göz önüne alınırsa, mümkün görülebilecek bir idealdir. Şu da bilinmeli: O dönemde, Osmanlıcılık, İslâmcılık, Türkçülük tartışılıyor. Hatta İttihatçılar önce ilk iki fikri öne çıkarıyorlar. Acaba birlik sağlayabilir miyiz?

Bahsetmiştim... Prof. Dr. Kâmıran Birand'ın "Aydınlanma Devri Devlet Felsefesinin Tanzimatta Tesirleri". A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi'nde çıkmıştı. (Bkz. 12 Temmuz 2017'de çıkan "İslâmcılık ve Mantık" başlıklı yazımız.) Türkçülüğe evrilmeyi adım adım takip edersek, Yusuf Akçura'dan bahsetmek gerekir: "Üç Tarz-ı Siyaset". (Biz ayrıntılı ve ekli yayınladık. Bilge Kültür Sanat Yayınları).

Ya "Asya'da Beş Türk"ün manası nedir? (Pazar günü M. K. Atatürk'ün "Turancılık" hakkındaki görüşünü verdikten sonra konuya devam edeceğim.)

Ülkemizin selâmeti dileğiyle bayramınız mübarek olsun.