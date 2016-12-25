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Türbedeki iskelet gün yüzüne çıktı

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Türbedeki iskelet gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Yedi Kardeşler Türbesi'nde bulunan yedi mezardan birindeki iskelet dışarı çıktı.

Adıyaman'da Yedi Kardeşler Türbesi’nde bulunan yedi mezardan birindeki iskelet gün yüzüne çıktı.

Adıyaman'da Yedi Kardeşler Türbesi’nde 7 kardeş defin olduğu için 7 sanduka bulunuyor. Adıyaman Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu arkasında bulunan türbenin üzeri 1996 yılında betonarme olarak, bakım ve onarımdan geçirildi. Türbenin olduğu bölgede toprak kayması meydana gelirken, türbenin alt kısmındaki arazide iş makinesiyle düzenleme yapılması kaymayı hızlandırdı. Türbenin dereye doğru olan güney yönündeki duvarın altından bir insan iskeleti çıktı. İskeletin tüm kemik yapıları, kafatası ve çene kemiğinde bir dişi belirgin bir şekilde görülüyor. Mahalle sakinleri, açığa çıkan mezar ve diğer mezarların yeniden düzenlenmesini istiyor.



Türbenin yanında arazisi olan ve arazisine geldiğinde ortaya çıkan iskeleti gördüğünü belirten Zeynal Yakar, “Mezar çıkmış, ayakları belli, kafatası, ağzındaki dişlere kadar belli. Benim bahçem burada. Bahçeme geldiğimde tesadüfen iskeleti gördüm. Boydan boya görünüyor. Hiç değilse duvarın altına gelecek şekilde perde duvar yapılsa türbenin tamamının yıkılması engellenir. Yetkililer veya duyarlı hayırseverler buraya el atsın” dedi.

Türbenin yanında evi bulunan Mahmut Yakar ise, Adıyaman'ın ismini Yedi Kardeşler Türbesi’nden aldığını belirterek, “Burası bizim milli servetimizdir. Yedi Yamanlar ismi yedi kardeşlerden gelir. Adıyaman'ın eski sahipleri denilir. Buranın bir yolu bile yok. Eskilerden duyduğumuz buraya çocuğu olmayan bayanlar, çocukları rahatsız olan kişiler gelir. Arka tarafta insan vücuduna ait iskelet çıkmış, bunun nedeni bakımsızlıktan kaynaklanıyor. Yetkililerden buraya el atmalarını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.

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