Turizmde ürküten çöküş!

Terör olayları ve Rusya ile aramızdaki gerginlik sonucu ülkemize turist akışının kesilmesi, otelcileri zora soktu. Oda fiyatlarındaki 6 yıllık kayba sebep olan bu durum sonucu, işletmelerin geliri, maliyeti karşılayamaz hale geldi.

Ünlü tesisler, Avrupalı turistler yerine, Orta Doğulu konukları ağırlıyor. Güney sahillerimizde bulunan 2 büyük otel ve bir tatil köyü için son viraja girildi. Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Göynük’te 5 yıldızlı Club Phaselis tatil köyü, banka borçları yüzünden 88 milyon 943 bin liraya icradan satışa çıkarıldı.

Tekstilci Sayılgan Ailesi’ne ait 476 odalı Muğla Bodrum ve 550 odalı Antalya Lara’daki iki otelin de icra yolu ile satışı için tarih tesbit edildi. İstanbul’daki oda fiyatları, hem fiyatları, hem doluluklarıyla iki yıl öncesine kadar Avrupa’nın zirvesinde oynarken, son bir yılı aşkın süredir yaşanan kriz üzerine düşüşe geçti. 100 Euro’yu geçen ortalama gecelik oda fiyatı, 55- 60 Euro bandına kadar geriledi. BW PLUS The President Hotel Genel Müdürü Burak Aydın, konu ile ilgili açıklamasında, sektörün geçmiş yıllarda yaşadığı görkemli günlerine dönmek için zamana ihtiyacı olduğunu savundu.

Burak Aydın, turizmciler olarak, daima iyimser olduklarını ve morallerini yüksek tutarak ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi. Burak Aydın, “Bildiğiniz üzere, oda fiyatlarında ve doluluklarda ciddî bir düşüş yaşanmıştı. 2013 ve 2014 yıllarında verdiğimiz fiyatları, ancak 2020’den sonra yakalayabiliriz. Diğer bir değişle, 3 yıl önceki fiyatlarımıza, en erken 3 yıl sonra ulaşabileceğiz” dedi.

Bu arada, Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Göynük’te 5 yıldızlı Club Phaselis tatil köyü, banka borçları yüzünden 88 milyon 943 bin liraya icradan satışa çıkartıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya’nın en önemli turizm bölgelerinden

Kemer Göynük’teki tabiat harikası bir alanda bulunan araziyi, 3 Aralık 1986 tarihinde Faseltur Turizm Tic. ve San. A.Ş.’ye 49 yıllığına tahsis etmişti. Araziye, Antalyalı iş adamı Mustafa Çalık tarafından Club Phaselis Tatil Köyü kuruldu. Tatil Köyü, bazı banka borçlarının yanı sıra, Mustafa Çalık’ın kardeşi, ATAÇ Grubu’nun ortaklarından Hüseyin Çalık’a olan kefaleti yüzünden darboğaza girdi. 2015 sezonunda kapanan tatil köyü, geçtiğimiz yıl da hiç müşteri kabul etmedi.

49 yıllık arazi tahsisi de, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca iptal edildi. İpotek alacaklısı İş Bankası’nın talebi üzerine Antalya, Kemer İcra Müdürlüğü, tatil köyünü icradan satışa çıkarttı. Öte yandan; Kervansaray’ın iki büyü oteli de icradan satılacak. Sayılgan Ailesi’ne ait 476 odalı Muğla Bodrum ve550 odalı Antalya Lara’daki iki otelin

de icra yolu ile satışı için tarih tesbit edildi.

Tekstilci ailenin Kervansaray ismi ile hizmet veren Antalya Lara’daki lüks oteli için 318 milyon TL, Muğla Bodrum’daki oteli için de 94 milyon TL’lik bedel belirlendi. Bodrum’daki otel için hale günü 21 Mart 2017. İki otelin icra dairesinden satışı hakkında şirketin yayınladığı açıklamada, otellerin icradansatılmasına yol açan borçların ödenmesiiçin gerekli görüşmelerin halen sürdüğü belirtilerek, “Holdingimizin aktifleri ile kıyaslandığında, mevcut borçların ödenmesi kolaylıkla mümkün.

Ülkemizin ve turizm sektörünün yaşadığı olumsuz koşulların en iyi şartlarda atlatılması için yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürdürülüyor.” İcra dairesinden satış talebinde bulunan taraf, alacaklı Alman Aareal Bank AG. Oteli işleten Kervansaray Yatırım Holding’in KAP’ta yayınladığı bildirimlere göre Alman Aareal Bank’ın 64 milyon 604 bin Euro tutarında bir kredi alacağı bulunuyor.