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Türk askeri El Bab'da böyle görüntülendi
Türk askeri El Bab'da böyle görüntülendi
El Bab'da operasyonların yoğunlaştığı Akil Dağı ve Hastane bölgesinde terör hücrelerine ağır kayıplar verdiren Türk ordusunun ilerleyişi böyle görüntülendi.
29 Aralık 2016 Perşembe 15:03
Etiketler:
tsk
,
asker
,
el bab
,
suriye
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