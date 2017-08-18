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"Türk askerini Suriye'den çıkartmak için savaşacağız"

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"Türk askerini Suriye'den çıkartmak için savaşacağız"
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG, Halep'te Demokratik Suriye Güçleri (DSG) adlı yeni oluşumla Türkiye'yi, Suriye'den çıkarmak için savaşacaklarını ilan etti.

PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) adı ile yeni bir oluşum ile Halep'te Türkiye'ye karşı savaşacaklarını ilan etti.

Sputnik'in haberine göre yeni oluşumun sözde komutanı Hussem Çapo, işgalci güç olmakla suçladığı Türk askerini Suriye'den çıkartmak için mücadele edeceklerini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

"7 yıl süren Suriye savaşında birçok radikal grup gördük. Ancak son söz her zaman Suriye halkının ve devrimcilerinin olmuştur. Bugün teröre ve işgalciliğe karşı Kürt ve Arap gençlerinden oluşan yeni bir devrimci gücün ilanını gerçekleştiriyoruz."

Terör örgütü YPG/PKK daha önce de ABD öcülüğünde bölgede isim değiştirp Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adı altında IŞİD operasyonlarına katılmıştı. Örgüte IŞİD operasyonları bahane edilerek bölgenin temizlenmesinin ardından ABD kontrolünde başka bir terör örgütü olan PYD/YPG'ye bıraklıması tepkilere neden olmuştu.

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