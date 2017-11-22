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Türk avukattan bomba iddia: Reza Zarrab itirafçı olacak
Türk avukattan bomba iddia: Reza Zarrab itirafçı olacak
ABD'de Reza Zarrab'la görüşen avukat Cahit Akbulut, çarpıcı iddialarda bulundu. Akbulut, Zarrab'ın savcılıkla iş birliği yapmış olma ihtimalinin kesinleştiğini ve duruşmaya katılmayacağını belirtti.
22 Kasım 2017 Çarşamba 15:39
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