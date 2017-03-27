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Türk bayrağına saldıran şahsı böyle dövdüler

Türk bayrağına saldıran şahsı böyle dövdüler
Van’ın Erciş ilçesinde belediye otobüsünün camında asılı Türk bayrağını indirirken dövülen şahsın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
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