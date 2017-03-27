Türk bayrağına saldıran şahsı böyle dövdüler

Van’ın Erciş ilçesinde belediye otobüsünün camında asılı Türk bayrağını indirirken dövülen şahsın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Erciş'in Adnan Menderes Mahallesinde, “Seyir halindeki belediye otobüsünün camında asılı Türk bayrağının alenen aşağılanarak indirilmesi” olayına karışan E.T., “devletin egemenlik alametlerini aşağılamak ve terör örgütü propagandasını yapmak” suçundan tutuklanırken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsün içerisindeki Türk bayrağını yere atan E.T., otobüsteki bazı şahıslar tarafından dövülerek indiriliyor.