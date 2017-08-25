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Türk Büyükelçi Dış İşleri'ne çağrıldı!

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Türk Büyükelçi Dış İşleri'ne çağrıldı!
İsveç Dışişleri Bakanlığı, Türk Büyükelçi Kaya Türkmen’i, Türkiye’deki tutuklu iki İsveç vatandaşıyla ilgili endişelerini dile getirmek üzere bakanlığa çağırdı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Türk Büyükelçi Kaya Türkmen’i, Türkiye’deki tutuklu iki İsveç vatandaşıyla ilgili endişelerini dile getirmek üzere bakanlığa çağırdı.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Türk büyükelçi bir kez daha dışişleri bakanlığına çağrıldı ve biz tutuklu İsveç vatandaşlarıyla ilgili endişemizi ve taleplerimizi ifade ettik" dedi.

Wallström, bu olayların Türkiye'nin İsveç ve AB ile ilişkilerini etkileyebileceğine dair Ankara'yı bilgilendirdiklerini de sözlerine ekledi.

İsveç ve Türk vatandaşlığı bulunan gazeteci Hamza Yalçın, Türk hükümetinin talebi üzerine 3 Ağustos'ta İspanya'da yakalanmıştı. Yalçın, Türkiye'nin talebi üzerine, terör suçlamasıyla Interpol'ün arananlar listesinde yer alıyordu.

İsveç vatandaşı Ali Gharavi ise Temmuz ayında Büyükada'da gözaltına alınmıştı.

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