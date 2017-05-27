Türk caz sanatçıları Kosovalıları büyüledi

Kosova'da bu yıl altıncısı düzenlenen Türk Caz Haftası, Priştine Yunus Emre Enstitüsü'nün organizasyonu ve T.C. Priştine Büyükelçiliği'nin desteğiyle Kosova'nın Priştine ve Prizren şehirlerinde gerçekleştirildi.

Festival, başkent Priştine'de caz sanatçısı Şenay Lambaoğlu ve ekibinin verdiği konserle başladı. Gecede sahne alan Lambaoğlu, Kosova'da bulunmanın verdiği memnuniyeti dile getirdi. Açılış konserinde Şenay Lambaoğlu'na ekibi dışında Arnavut müzisyen Dardan Gjinolli saksafonuyla eşlik etti. Türk Caz Haftası'nın ikinci konserinde ise Anadolu ezgilerini cazla birleştiren Authentic Anatolian Project grubu, Divane Aşık Gibi, Yalgızam Yalgız, Nar Tanesi, Bahça Duvarından Aştım gibi Anadolu'nun unutulmaz eserlerini kendine has yorumuyla seslendirdi.