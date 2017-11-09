Türk diplomat Çetin Görgü'nün katiline özel izin

Yunanistan, Türkiye'nin Atina Basın Ateşe Yardımcısı Çetin Görgü'yü 1991 yılında şehit eden 17 Kasım terör örgütünün 2 numaralı adamı ve baştetikçisi Dimtiros Kufodinas'a 48 saatliğine cezaevinden çıkış izni verdi.

Yıllar sonra 2002'de yakalanan, 11 kez müebbet hapse mahkum edilen ve yaklaşık 15 yıldır Pire'deki Koridalos Cezaevi'nde yatan 59 yaşındaki Kufodinas'ın izin talebini, Cezaevleri Komisyonu, ilgili yasaya uygun olduğu gerekçesiyle kabul etti.

İlgili yasa, cezaevinde iyi hal ve davranış gösteren mahkuma, işlediği suç göz önüne alınmaksızın izin talebinde bulunabilmesini öngörüyor. Kufodinas, izin talebine gerekçe olarak, "Hem ailesi ile biraraya gelmeyi hem de sahibi olduğu bal üretme tesisi ile ilgilenmeyi" gösterdi. Terör örgütü içinde kod adı "Lukas" olan Kufodinas, 1991 yılında Türk Basın Ateşesi Yardımcısı Çetin Görgü'yü şehit etmiş, aynı yıl, dönemin Elçi Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'nın da içinde bulunduğu Türk Büyükelçiliği'ne ait otomobile yapılan bombalı saldırıda.ve 1994'te Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu'nun şehit düştüğü suikastte yer almıştı. Kufodinas, günde 2 kez karakola gitmek şartıyla önceki gün öğle saatlerinde cezaevinden çıktı ve Atina yakınlarındaki Varnava kasabasında bulunan evine gitti. Cezaevinden çıkarken, neşeli görünen ve birkaç kişilik grup tarafından tezahüratla karşılanan Kufodinas, bazı arkadaşlarıyla da kucaklaştı.

Dimtiros Kufodinas'a verilen izin Yunanistan'da büyük tepki ile karşılandı. Ana Muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiriakos Miçotakis, "Verilen izni anlamak mümkün değil. Kendisi demokrasiye karşı cinayetler işlemiş ve geçen yıllarda hiçbir pişmanlık duymamıştır. Ayrıca, yeni nesil teröristlerin de hala idelojik yönlendiricisidir" dedi. Atina Belediye Başkanı Yorgo Kaminis ise Kufodinas gibi insanların hiçbir zaman hapisten çıkmamaları gerektiğini vurguladı. Kufodinas'ın oğlu Hektor ise, sosyal medya hesabından, "Yasanın uygulanmasına karşı çıkıyorlar. Adalete müdahale ediyorlar. Bu küstahlıktır" dedi.

1975-2002 yılları arasında, Türk diplomatların da bulunduğu 23 kişiyi öldüren, sayısız bombalı, roketli saldırı ve soygun gerçekleştiren "17 Kasım" terör örgütünün 6 kez müebbet hapse mahkum olan 4 numaralı adamı Hristodulos Ksiros, Aralık 2014'te Pire'deki Koridalos cezaevinden 9 günlük Noel izni alarak sırra kadem basmıştı, bir yıl sonra yakalanmıştı. Bu terör örgütü tesadüf sonucu çökertildi. 29 Haziran 2002'de Pire Limanı yakınında bir patlama duyuldu.

Polis olay yerine geldiğinde, gözlerinden yaralanan Savvas Ksiros ile karşılaştı. Ksiros, limanda yerleştirmeye çalıştığı bombanın patlaması sonucu yaralanmış, hastanede sayıklarken anlattıkları polisi harekete geçirmiş, örgütün 2'si kadın, 19 üyesi yakalanmıştı. Sorgulamada örgütün bir banka soygununda yer alan ancak geçirdiği kalp krizi sonucu ölen "Apostolis" kod adlı Yavuz Öztürk adlı bir Türk üyesinin de olduğu ortaya çıkmıştı.