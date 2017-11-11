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Türk diplomatın katili cezaevine döndü

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Türk diplomatın katili cezaevine döndü
Türk diplomatlara yönelik terör eylemlerinde de yer alan Kufodinas verilen iznin ardından, cezaevine döndü.

1991 yılında Türk Basın Ataşesi Yardımcısı Çetin Görgü’yü şehit eden, aynı yıl dönemin elçi müsteşarı Deniz Bölükbaşı'nın da içinde bulunduğu Türk büyükelçiliğine ait otomobile yapılan bombalı saldırıda ve 1994’de de Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu’nun şehit düştüğü suikastta yer alan Dimitris Kufodinas, Türkiye'nin tepkisine rağmen verilen 48 saatlik izinin ardından cezaevine döndü.

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