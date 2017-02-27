Türk Düşmanı Kati Piri’den Bahçeli’ye destek!

Türkiye’nin içişlerine karışmasıyla bilinen AB Türkiye Raportörü Kati Piri, Bahçeli’nin AKP’yi desteklemesini “olumlu” bulduklarını söyledi. Piri, “Benim ülkemde de benzer bir durum var” dedi.

Bahçeli’nin referandum sürecinde AKP’yi desteklemesine AB’den destek geldi. Türkiye’nin PKK ile mücadelesini eleştirmesiyle bilinen, HDP’ye yönelik operasyonlara tepki gösteren Piri, MHP’nin AKP ile birlikte referandum kampanyası yürütmesini “olumlu” bulduğunu söyledi.

Piri, Milliyetçi Hareket Partisi'nin referandum sürecinde sergilediği tutuma ilişkin verdiği cevapta şunları kaydetti: "Benim ülkemde koalisyonda iki parti var ve yapılacak her şey muhalefetten destekle birlikte yapılıyor. Yani muhalefet dediğimizde her şeye muhalefet demek olmuyor. Özellikle AB'ye katılım sürecinde TBMM'deki dört siyasi partinin bu konuda olumlu görüş belirtmesi tabii ki çok önemli. Böyle bir konuda çoğunluğun görüşünün olması çok çok önemli."