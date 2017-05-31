Türk erkekleri sigaradan ölüyor

Tütün Atlası’na göre, Türkiye dünyada tütün kaynaklı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybedenlerin en çok olduğu ikinci ülke.

BBC Türkçe’nin derlediği verilere göre, Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı’nın katkılarıyla hazırlanan ‘Tütün Atlası’na göre Türkiye’deki erkeklerin yüzde 31’i tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Bu, Kuzey Kore’nin ardından dünyada en yüksek ikinci oran. Kadınlardaki oran ise yüzde 12. Bu, orta gelirli ülkelerin ortalamasına denk.

83 BİN KİŞİ ÖLÜYOR, 252 BİN ÇOCUK İÇİYOR

Türkiye’de her yıl 83 bin 100 kişi sigara kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirirken 252 bin çocuk ve 14.5 milyon yetişkin tütün ürünü kullanıyor.

Tütün ürünü kullanımının çocuklardaki oranı ise oğlanlarda yüzde 10.2, kızlarda yüzde 5.3.

TÜTÜN KULLANIMI 2010-14 ARASI ARTTI

Dünyanın çoğu ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de erkeklerin tütün tüketimi kadınlardan daha fazla. Dünyada bunun tersinin olduğu yalnızca 24 ülke bulunurken, iki ülkede de cinsiyetler arası oranlar eşit durumda.

TÜİK’in 2014 verilerine göre Türkiye’de 15 yaş üzeri nüfusunun yüzde 27.3’ü her gün tütün ürünü kullanıyor. İki yılda bir güncellenen verilere bakıldığında bu oranın 2010’da yüzde 25.4 olduğu görülüyor. Erkeklerde her gün sigara içenler yüzde 41.8 olurken kadınların ise yüzde 13,1’i sigara içiyor.

25-34 yaş arası erkekler yüzde 51.2 ile en fazla tütün ürünü içen yaş grubunu oluşturuyorlar. Kadınlarda ise yüzde 19.7 ile en fazla 35-44 yaş aralığı tütün içiyor.