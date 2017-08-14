Türk futbolunda büyük menajer skandalı

Brezilyalı Giuliano transferinde Fenerbahçe ve Trabzonspor'u karşı karşıya getiren menajerler yeni bir skandala imza attı.

Fenerbahçe'nin olaylı Giuliano transferinin sır perdesi yavaş yavaş kalkıyor. Sarı-Lacivertli ekip Brezilyalı futbolcunun transferinde Trabzonspor ile karşı karşıya kalıp transferin çıkmaza girme tehlikesiyle yüzleşmişti.

Tüm bu yaşanan karmaşanın kaynağının Zenit Sportif Direktörü olan Konstantin Sergeyevich Sarsania olduğu ortaya çıktı.

Konstantin Türkiye'de bazı menajerleri arayarak Giuliano'ya Fenerbahçe'nin resmi teklif yaptığını, başka kulüplerin de bu futbolcuyu isteyebileceğini belirtti.

Bunun üzerine bu menajerler de Brezilyalı orta saha oyuncusunu Trabzonspor'a teklif ettiler. Fakat Guiliano'nun Fenerbahçe'de oynamak konusundaki kararlı tutumu bu transferin Fenerbahçe lehinde bitmesini sağladı.

Bu arada geçtiğimiz günlerde Roman Neustadter'e Spartak Moskova'nın bulunduğu iddia edilen transfer teklifi sahte çıktı.

Bazı menajerlerin Moskova kulübü adına hazırladığı anlaşılan sahte teklif Fenerbahçe'ye ulaştırıldı. Yapılan incelemeler sonrasında Sarı Lacivertli kulüp bu teklifin gerçek olmadığını tespit etti. Menajerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, menajer skandalı yaşandı. Bordo-Mavililerin uzun süredir gündeminde olan Bayer Leverkusen'in stoper oyuncusu Alexandar Dragovic transferinde flaş bir gelişme oldu.