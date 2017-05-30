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Türk gemisi faciayı önledi

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Türk gemisi faciayı önledi
Libya açıklarında batmakta olan bir teknedeki mültecileri Türk konteyner gemisi kurtardı.

Tunus'a yük taşıyan konteyner gemisi Libya açıklarında batmak üzere olan ve içinde 400'den fazla göçmenin bulunduğu botu fark etti.

Bota yanaşan mürettebat bottaki mültecileri gemiye alarak hayatlarını kurtardı. İtalya’ya gitmek isterken ölümden dönen göçmenler, Türk personele sevgi gösterisinde bulundu. Kaçak çökmenler daha sonra İtalya Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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