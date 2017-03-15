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Türk Hackerlar Ünlü Hesapları ele geçirdi
Türk hackerlar dünyaca ünlü birçok spor klübü, kuruluş ve futbolcunun hesaplarını geçici bir süreliğine geçirdi. Ele geçirilen hesaplar arasında Almanların ünlü kulübü Borussia Dortmund da var. Hesaptan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir video yayınlanırken, "Bu size ufak bir Osmanlı tokadı" sözleri atıldı.
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