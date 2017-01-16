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Türk kargo uçağı Bişkek’te düştü

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Türk kargo uçağı Bişkek’te düştü
ACT Havayolları’na ait Boeing 747-400F tipi Türk kargo uçağı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında yerleşim yerine düştü. İlk belirlemelere göre; uçakta bulunan 4 mürettabat ile bölgede bulunan 6'sı çocuk 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hong Kong'tan kalkan TC-MCL tescilli Türk kargo uçağı ile irtibat, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek yakınlarında kesildi.

Uçak Bişkek’teki Manas Havalimanı'na iniş sırasında yerel saatle 07:31’de (TSİ 04:31) yerleşim yerine çakıldı.

Kırgız makamlarından alınan ilk bilgiye göre; uçakta bulunan 4 mürettebatın yanı sıra binalardaki 9 yetişkin ile 6 çocuğun hayatını kaybetti.

Rus Russia Today yayın organı ise Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, 34 kişinin öldüğünü duyurdu.

Rus Tass haber ajansı ise kazadan kurtulan bir uçuş personelinin hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiğini yazdı.

Kaza sırasında görüş mesafesinin yoğun sis nedeniyle çok düştüğü belirtiliyor.

Rus İnterfaks haber ajansı hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, kazada 15 evin yerle bir olduğunu duyurdu.

Manas Havalimanı’nda uçuş trafiği ikinci bir bildirime kadar askıya alındı.

Yerel medya, Başbakan Sooronbay Ceenbekov’in olay yerine intikal ettiğini yazdı.

Uçağın Hong Kong’tan Manas aktarmalı olarak İstanbul’a gelmek üzere havalandığı öğrenildi.

Düşen uçak, 2003 yılında Boeing tarafından imal edildi. 124 ton kargo kapasiteli uçak, 5 bin 230 kilometre menzilli.

Saatte en fazla 922 kilometre hıza çıkabilen Boeing 747-400F’te iki pilot görev yapıyor.

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