Türk komandosu Eren Bülbül'ü böyle andı!

Trabzon Maçka'da şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül, Türk komandoları tarafından anıldı. Komutanlarının emriyle yürüyüş kararı sayan askerler, "iyi ki varsın Eren Bülbül" diye bağırdı.