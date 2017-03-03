Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Türk madenciliğinin henüz değerini bulmadığını ve dış kaynaklı senaryolarla algı operasyonlarına maruz tutulduğunu iddia etti.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, "Dış mihraklar lafından hiç hazzetmem ama bu dış müdahaleyi gören, bilen biri olarak bu kelimeyi kullanıyorum. Türk madenciliğinde bir Alman operasyonu var. Her olayın altından Almanlar çıkıyor" dedi.

İzmir Medya Platformu ile kahvaltıda buluşan Mevlüt Kaya, "Lobisi olmayan bir sektörüz. Özellikle ülkemiz üzerine olduğu gibi stratejik ve değerli madenlerimiz ve sektörümüz üzerine de dış kaynaklı senaryolarla algı operasyonlarına maruz kalıyoruz. Bu algı operasyonlarının başını da Almanlar çekiyor. Dış mihraklar lafından hiç hazzetmem ama bu dış müdahaleyi gören, bilen biri olarak bu kelimeyi kullanıyorum" diye konuştu. Kaya, Türk madenciliğinin henüz değerini bulmadığını belirterek, "Her şeye rağmen sloganımız; inadına üretim inadına ihracat, olacaktır" dedi.

Madencilik sektörü ve özellikle de doğal taşta umutlu gelişmeler yaşandığını da aktaran Kaya, Türkiye'nin, en güçlü silahlarından biri olan madenciliğin henüz etkin kullanılamadığını kaydederek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile son yıllarda iyi bir sinerji yakalanmış olmasına rağmen, sektör hala çok fazla sorunlarla mücadele ediyor. Madende ihracat, Türkiye ortalamasının üzerinde bir ivme ile artıyor. Ancak sorunlar da hala aşılabilmiş değil" diye konuştu.

Sektörün bütün sorunlarının dış kaynaklı olmadığını, kendi içinde de birçok sorunla boğuştuğunu dile getiren Kaya, bunların en başında gelenin ise yanlış rekabet politikaları olduğunu belirtti. Kaya, dünya piyasasında 120 dolar olan bir ürünün Türkiye'den 40 dolara ihraç edildiğine dikkat çekerek, "Madenler bizim değil, onlarda henüz doğmamış nesillerin de hakkı var. Tüyü bitmemiş yetimin de hakkı var. Bu ülkenin madenlerini ucuza satmak, vatana ihanettir, o yetimlerin hakkına el uzatmaktır" dedi.

MADENDE ÇİN İSTİLASI

Kamuoyunun henüz çok farkında olmadığı önemli bir sorunun da ülkedeki maden ocaklarının hızla Çinli yatırımcıların eline geçmesi olduğunu kaydeden Kaya, madencilik ve doğaltaşla bilinen hiçbir ülkede bunun örneğinin olmadığını söyledi. Ne İtalya'da ne Yunanistan'da maden ocağı işleten Çinli bulunmadığını, İspanya'da ise sayının, hisse sahibi olarak sadece 2 olduğunu söyleyen Kaya, Türkiye'de ise 160-170 kadar maden ocağının Çinliler tarafından işletildiğini belirtti. Çıkarılan mermerlerin blok olarak, en dip fiyattan ihraç edildiğine dikkat çekti.