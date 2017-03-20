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"Türk milleti bedel ödeyeceğine, Halaçoğlu ve Feyzioğlu bedel ödesin"

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"Türk milleti bedel ödeyeceğine, Halaçoğlu ve Feyzioğlu bedel ödesin"
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Erdoğan'ın "bedel ödeyeceksiniz" sözlerine, "Türk milleti bedel ödeyeceğine Halaçoğlu, Feyzioğlu, Batum bedel ödesin" diyerek cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Böyle bir şeyi yaptığı anda karşına yarın bunun faturası çıkar.” sözlerine Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu isim vermeden yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metin Feyzioğlu’nun Başkanlık referandumu için yaptığı “Hayır” çalışmasını katıldığı televizyon programında eleştirerek şöyle demişti:

“Sen şimdi hukuk içerisinde bundan sonra acaba Türkiye'de yönetim içinde bulunanlarla nasıl bir araya geleceksin. Sen bir defa benim kapımı çalamazsın. Kapattım kapıyı. Niye, çünkü sen Barolar Birliği'nin Başkanısın. Yani hukuk nedir bunu bildiğini iddia eden bir kurumun başkanısın. Böyle bir şey yapamazsın. Siyasetçi değilsin. Böyle bir şeyi yaptığı anda karşına yarın bunun faturası çıkar.”

FEYZİOĞLU: BEDEL ÖDEYECEKSİNİZ DİYORLAR

Metin Feyzioğlu Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde halka seslendi. Feyzioğlu, isim vermeden Erdoğan’ın sözlerine yanıt vererek şöyle dedi:

“Bizi bunları Türk Milletine anlattığımız için tehdit ediyorlar, bedel ödeyeceksiniz diyorlar. Türk Milleti bu proje ile felakete sürükleneceğine Metin Feyzioğlu bedel ödesin. Süheyl Batum bedel ödesin. Yusuf Halaçoğlu bedel ödesin. Biz kendimizi asil Türk Milleti'ne emanet etmişiz bir kere.”

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