Türk Milliyetçileri ‘Hayır’ diyor Platformu meydanlara iniyor

MHP Genel Başkan Adayı Oğan, Ülkücülerin Ankara’da yaptığı görkemli toplantıyı Türkiye’nin 81 iline ve Avrupa’ya taşıyacaklarını söyledi.

MHP Genel Başkan adayları Meral Akşener, Dr. Sinan Oğan, Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Koray Aydın’ın önderliğindeki Türk Milliyetçileri Hayır Diyor Platformu, 18 Şubat günü Ankara’da salonlara sığmayan büyük bir kalabalık eşliğinde gerçeleşen tarihi buluşmayı, Anadolu’ya taşıyacak.

MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, Türk milliyetçilerinin Ankara’dan yükselen güçlü ‘Hayır’ sesinin, bazılarını çok rahatsız ettiğini ve büyük bir telaşa düşürdüğünü söyledi.

Oğan, “Ankara’daki bu güçlü sesi, Anadolu’ya, Türkiye’nin 81 vilayetine ve fırsat bulursak Avrupa’ya taşıyacağız. Hayır çalışmalarına gideceğiz” dedi.

İKTİDARIN VE ONA BASTONLUK YAPANLARIN GİDİŞİ

İktidarın telaşının, ‘hayır’ oylarının ciddi şekilde önde olduğıunu gösterdiğini, ancak bununla yetinmeyeceklerini ifade eden Sinan Oğan, “Hayır’lar ne kadar çok çıkarsa, ne kadar önde olursa, bu iktidarın gidişi, bu iktidara bastonluk yapanların gidişi o kadar hızlı olacaktır” diye konuştu.

Oğan, iktidarın geçmiş dönemde yaptığı sandık oyunlarının herkesin aklında olduğunu ifade ederek, bu sebeple ‘hayır’ oylarının kıl payı değil, ciddi bir farkla çıkması gerektiğinin altını çizdi.

HAYIR SESİNİZE CEVAP VERECEĞİZ

İl listelerinin yakın zamanda netleşeceğini bildiren Sinan Oğan, “Her birimiz Türkiye’nin çeşitli vilayetlerine dağılacağız. Yakın bir zaman içinde bütün illerle temas halinde programlar yapacağız. Değerli Ülküdaşlarımızın illerdeki hayır sesine, bizler de bir nefes vereceğiz ve çalışmaları hep beraber yapacağız” dedi.

Sinan Oğan, şöyle konuştu:

“Sizlerden istirhamım, mümkün olduğu kadar sandıklara sahip çıkılacak organizasyonu illerde yapmanız, sandık görevlisi yazılmanız. Gönül isterdi ki, bu sandık görevlisi müşahit kartını MHP sandık görevlisi olarak yazılıp, görevi kutsal çatımız altında yapmanız. Öncelikle bunu denemek lazım. Bunun imkanı olmayan yerlerde, bulunduğunuz yerde seçime giren 9 siyasi parti içinden en makul olanından müşahit kartını alıp, mutlaka sandıklara sahip çıkın. Çünkü iktidarda ciddi bir telaş ve sandık korkusu var. Sandıklarda iktidarın şimdiden bir takım dümenler çevirme ihtimali ortaya çıkıyor. Bunu nereden mi anlıyoruz? İktidarın temsilcilerinin anketleri dahi açıklamak için ellerinde yeterince veri olmadığınısöylemelerinden anlıyoruz. İllerde organize olun. Ankara’da bizim oluşturduğumuz hayır platformunu, 81 ilde benzer şekilde oluşturun.”