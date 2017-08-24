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Türk mühendise bombalı saldırı

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Türk mühendise bombalı saldırı
Kilis'te, Suriye sınırında modüler duvar inşasında görevli mühendis Mehmet Akcan, otomobille giderken patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, bugün merkeze bağlı Demirışık Köyü yakınlarındaki Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Türkiye- Suriye sınırında meydana geldi.

Sınırda örülen modüler duvar çalışmalarında görevli mühendis Mehmet Akcan, plakası öğrenilemeyen araçla sınır hattında ilerlerken türü henüz belirsiz patlayıcı infilak etti.

Patlamada araçta hasar meydana gelirken mühendis Mehmet Akcan yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu ancak Gaziantep'te oturduğu belirtilen Mehmet Akcan’nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi morguna konuldu.

 

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