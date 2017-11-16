Türk mühendislerden radara yakalanmayan kumaş

Türk mühendislerin geliştirdiği, termal kamera ve radara yakalanmayan kumaş, askeri kamuflaj olarak da denenmeye başlandı.

Dünyada üç ülkede bulunan teknolojinin Milli Savunma Bakanlığının onay ve izni çerçevesinde NATO ülkelerine

ihracatı planlanıyor.

Sun Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, yaptığı açıklamada, Hacettepe Teknokent'te iki bilim insanının bulduğu "multispektral gizleme ağının" Sun Tekstil Ar-Ge Merkezi'nde geliştirildiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerinde denenen kumaşın, testleri başarıyla geçmesinin ardından Torbalı'da kurdukları fabrikada üretimine başladıklarını belirtti.

Dünyada hem görünürlük hem radar hem de termal kameralardan saklanabilen malzeme üretebilen çok az firma olduğunu, bu anlamda ABD ve İsrail'in ardından üçüncü olduklarını ifade eden Ünlütürk, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir alanda tamamen yerli mühendislikle kritik bir ürün geliştirdiklerini ifade etti.

TERMAL KAMERALARA YAKALANMIYOR

İnsan, tank ya da mühimmatlarda oluşan ısıyı renk kontrastına neden olmayacak şekilde yayarak dağıtabilen kumaşın bu özelliğiyle de termal kameralara karşı koruma sağladığını ifade eden Ünlütürk, kumaşın komuta merkezi ve mühimmatın saklanması için kullanılmaya başlandığını dile getirdi.

Bu kumaş kullanılarak üretilen kamuflaj giysisinin, test aşamasında olduğuna işaret eden Ünlütürk, "Bu giysiler gece harekatlarında askerimizin gece görüş dürbünlerinden gizlenmesini sağlamak için tasarlandı. Şu anda deneme aşamasında. Askeri birimler de test ediyor. Vücut ısısını kontrollü şekilde salıyor ve termal kameralarda görünmüyor. Geliştirdiğimiz kumaşlarla NATO'nun onaylı tedarikçi listesine girdik. Bu kapsamda çok sayıda NATO ülkesinden sipariş alıyoruz. Milli Savunma Bakanlığımızın onayı ve izni çerçevesinde ihracatına da başlayacağız."

ÇELİK YELEKTEN ZIRHLI ARAÇ KOLTUĞUNA

Bir Türk savunma sanayi şirketinin Suudi Arabistan için geliştirdiği zırhlı personel taşıyıcıda da geliştirdikleri kamuflaj malzemesini kullanacaklarını kaydeden Ünlütürk, Ar-Ge laboratuvarında şu anda çok sayıda askeri alanda kullanıma yönelik yeni ürün geliştirmek üzere çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bunların arasında çelik yeleklerin içine giyilmek üzere darbe emme özelliğine sahip yelek, zırhlı personel taşıyıcılar içinde yaralanmaları önleyici koltuk ve döşeme gibi projelerin de bulunduğunu kaydeden Ünlütürk, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlileşme alanında attığı hızlı adımlara destek olmaya çabaladıklarını belirtti.