Türk öğrenciler, ABD’deki robot yarışmasına damga vurdu

ABD’nin en prestijli robot yarışması olan First Robotic Competition) birçok ülke takımını geride bırakan Türk öğrenciler en büyük ödül olan “Rookie Allstar”ı kazandı.

Edirne Bahçeşehir Anadolu ve Fen Lisesi FRC Takımı 9-10-11 Mart tarihleri arasında Amerika’nın Orlando şehrinde gerçekleştirilen ve birçok ülkenin yer aldığı FRC Yarışmasında (First Robotic Competition) katıldıkları kategorinin en büyük ödülü “Rookie Allstar”ı yarışmaya katıldıkları ilk yıl kazanma başarısını göstererek İstiklal Marşı’mızı tüm dünyaya dinletti.

YAZILIMI BİLE ÖĞRENCİLER YAPTI

Baturalp Akalın, Dilan Sisu, Ecem Eren, Sude Yavuz, Irmak Yılmaz,Tayfun Cem Tavşanoğlu, Ediz Buğra Çalen, Eren Çolak, Onur Sökmen, Mehmetcan Aşar’dan oluşan Edirne Bahçeşehir öğrencileri, nisan ayında Houston’da yapılacak Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Öğretmenleri Işıl Bulungiray ve takım koçları Evrim Arda Işık’la turnuvaya hazırlanan öğrenciler, robotun yazılım ve tasarımı kendileri hazırladı.

“GÜNDÜZLERİ SPONSOR ARADIK, GECELERİ ROBOTU YAPTIK”

Kazandıkları ödül sonrası açıklamalar yapan Edirne Bahçeşehir FRC Takımı ORDINIAS üyeleri: “Bu yarışmaya katılmak için gerçekten çok uzun ve zor bir yoldan geçtik. Robotumuzu yapmak için sponsor bulma çalışmalarına başladık. Bu süreç de gerçekten çok zor geçti. Gündüzleri sponsor bulmak için, geceleri de robotumuzu tasarlamak için mücadele ettik. Yarıştığımız kategorinin en büyük ödülünü kazandık, Şimdi önümüzde bir Dünya Şampiyonası var. Orada da bir ilki başarmak istiyoruz” açıklaması yaptı.

70 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILIYOR

Edirne Bahçeşehir Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Aysun Yiğitsoy konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede bu büyük başarının ardından yaptığı açıklamada: “Bu turnuvalara her yıl katıldık hem de bu turnuvanın ikinci kademesi olan ve 70 binden fazla gencin yer aldığı dünyanın en prestijli 14-18 yaş arası robotik turnuvası olan FRC’den büyük başarılarla döndük. Şimdi bu başarımızı Amerika’da aldığımız en büyük ödülle de taçlandırdık.” dedi.

NASIL HAZIRLANDILAR

Her yıl düzenlenen ve Kickoff adı verilen etkinlikte yılın teması ve oyunu belirleniyor. Daha sonrasında organizasyon tarafından katılımcılara belirli malzemeler gönderiliyor. Takımlar, gönderilen parçalarla 6 hafta içinde robotlarını, yazılımlarıyla birlikte hazırlıyor.

Yarışmaya katılmaya hak kazanan robotlar Amerika’da yapılan turnuvalarla birbirleriyle karşı karşıya geliyor. Sahadan galip ayrılan takımlar bir üst tura yükseliyor.